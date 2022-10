Meteo 15 giorni: NOVEMBRE, punto di SVOLTA?

Il finale di ottobre sembra ormai compromesso da un'area di alta pressione dalle caratteristiche pienamente estive. Le giornate più calde e stabili dovrebbero consumarsi tra giovedi 27 e domenica 30 ottobre. Durante questo periodo non saremo praticamente in autunno se non guardando il calendario o cercando alla disperata qualche nebbia in pianura al mattino che ci ricordi la stagione in cui realmente saremo.

Successivamente, nei primi giorni di novembre, le mappe a nostra disposizione confermano uno sgonfiamento graduale del pallone anticiclonico fino a trovare uno straccio di normalità attorno al 4-5 novembre, sia dal punto di vista termico che precipitativo.

Andiamo però con ordine. La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per martedi 1 novembre:

I passi avanti, in verità, saranno ancora pochi. Anche se con geopotenziali e termiche meno esuberanti, l'alta pressione presiederà ancora l'Italia e il bacino del Mediterraneo, con le perturbazioni a scorrere sull'Europa centro-settentrionale.

Questa situazione è ben focalizzata dalla mappa delle probabilità di pioggia a scala europea prevista per la medesima giornata:

Le perturbazioni atlantiche e le piogge copiose resteranno ancora rintanate troppo a nord-ovest; la nostra Penisola resterà sottomessa al baluardo anticiclonico con precipitazioni scarse o nulle.

Stando alle ultime mappe, l'azione di erosione delle correnti occidentali verso la cupola stabilizzante potrebbe far penetrare i primi corpi nuvolosi associati a piogge sparse attorno al 3-4 novembre. Ecco cosa prevede la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per venerdi 4 novembre:

Dove vedete il colore verde la probabilità di pioggia sarà in aumento, mentre il blu indica una probabilità di pioggia ancora bassa.

Nel complesso si apprezzano alcuni passi avanti dettati da un aumento della probabilità di pioggia su molte regioni che si accompagnerà ad un graduale calo delle temperature.

Nei prossimi giorni faremo il punto di volta in volta in base alle nuove emissioni dei modelli. Continuate quindi a seguirci!

