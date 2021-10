Meteo 7 GIORNI: PIOGGE a piÃ¹ riprese, irrompe anche il FREDDO?

Mentre l'estremo sud si prepara a ricevere gli effetti di un ciclone simil-tropicale (clicca per leggere approfondimenti), denominato nelle ultime ore Apollo, il resto della penisola è sovrastato dall'alta pressione che regala cieli sereni e ancora tanta siccità.

Fortunatamente questa lunghissima fase siccitosa è ormai agli sgoccioli, come già ampiamente preannunciato nei precedenti articoli. Le perturbazioni atlantiche torneranno ben presto ad invadere l'Italia a cominciare dalle tanto dimenticate regioni del nord, le maggiori indiziate a ricevere piogge importanti con l'avvio di novembre.

La prima fase di maltempo arriverà nel week-end, ovvero sul finire di ottobre: nubi e piogge attraverseranno il nord Italia a cominciare da Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. Domenica le piogge si estenderanno sul Nordest e al centro Italia, mentre il sud vedrà un momentaneo miglioramento. Un ulteriore peggioramento avverrà con l'inizio della prossima settimana, proprio dal giorno di Ognissanti (leggi approfondimento): la nostra penisola sarà interessata da una serie di perturbazioni che regaleranno piogge diffuse e "democratiche", esattamente quel che ci vuole per abbattere una volta per tutte la siccità.

Le regioni del nord saranno quelle più colpite dalle diverse perturbazioni atlantiche, soprattutto le aree alpine dove si prevedono accumuli di pioggia totali (nell'arco dei prossimi sette giorni) superiori ai 100 mm.

E non è tutto: tra mercoledì 3 e giovedì 4 potrebbe affluire aria decisamente più fredda di origine artica su tutto il nord, la quale farà crollare la quota neve sin sotto i 1500 metri (da confermare). Parallelamente le regioni centrali e meridionali vedranno un'impennata delle temperature grazie ai più miti venti di scirocco.

Di seguito la previsione su base GFS delle temperature a 850 hpa (1500 m circa) per le prime ore di giovedì 4. Da notare il freddo in arrivo sulle Alpi:

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Venerdì 29 ottobre: ciclone simil-tropicale nel mar Ionio, poco a largo delle coste siciliane. Ancora piogge e nubifragi su Sicilia e Calabria, venti intensi all'estremo sud, mareggiate notevoli sul mar Ionio. Stabile al nord e al centro. Temperature stazionarie.

Sabato 30 ottobre: residue piogge, venti sostenuti e mareggiate al sud, migliora gradualmente dalla sera. Graduale aumento delle nubi al nord. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Domenica 31 ottobre: tempo in peggioramento al nord per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Piogge su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, in estensione al Nordest e al centro Italia dal pomeriggio. Più stabile al sud. Temperature in aumento.

Lunedì 1 novembre: maltempo diffuso al nord con piogge e rovesci, maltempo anche al centro, in estensione rapida al sud. Neve sulle Alpi a quote alte. Stabile al sud. Temperature in ulteriore aumento.

Martedì 2 novembre: maltempo che interessa il sud, migliora momentaneamente al nord e al centro. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Mercoledì 3 novembre: altra perturbazione in arrivo su gran parte d'Italia. Piogge al nord e su quasi tutto il lato tirrenico. Possibili locali ma forti temporali. Temperature in calo al nord, in aumento altrove.

Accumuli di pioggia totali nei prossimi sette giorni. La pioggia potrebbe scendere in quasi ogni angolo d'Italia, con accumuli importanti soprattutto al nord. (vedi mappe):

Giovedì 4 novembre: residue piogge al nord, con possibili nevicate sulle Alpi a quote modeste. Maltempo sul Meridione. Temperature in calo al nord, in aumento al sud.

