Meteo 15 giorni: un po' di alta pressione, poi nuove occasioni di MALTEMPO

I primi giorni di novembre porteranno sull'Italia numerosi episodi di instabilità dettate dall'ingresso di correnti nord atlantiche sul Mediterraneo. Piogge e rovesci si presenteranno su molte regioni e sulle Alpi arriveranno le prime consistenti nevicate a quote anche interessanti per il periodo.

Tra venerdi 5 e sabato 6 novembre l'alta pressione inizierà a spingere da ovest, spostando il baricento del maltempo verso levante. Ecco la media degli scenari estrapolata questo pomeriggio dal modello americano per venerdi 5 ottobre:

Aria più fresca sull'Italia e condizioni instabili con piogge e rovesci soprattutto al centro e al sud. Da ovest avanzerà l'alta pressione che nei giorni seguenti darà origine ad un miglioramento del tempo con aumento delle temperature.

La media degli scenari del modello americano valida per lunedi 8 novembre, mostra infatti la distensione dell'alta pressione verso l'Italia con bel tempo da nord a sud, accompagnato anche da temperature piuttosto miti per la stagione:

Questa situazione di stabilità si manterrà in vita fino all'inizio della seconda decade di novembre. Successivamente assisteremo ad un nuovo abbassamento del fusso occidentale con l'arrivo di piogge al centro e al nord, in un contesto mite; la terza mappa mostra la situazione attesa per venerdi 12 novembre:

Progressivo ritiro dell'alta pressione e ritorno a condizioni mediamente piovose ad iniziare dalle regioni settentrionali.

