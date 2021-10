La danza del CICLONE al SUD: quando avremo la situazione piÃ¹ critica?

L'ultima immagine satellitare di poco fa ci mostra il ciclone mediterraneo in fase nascente a sud-est della Sicilia:

L'occhio sta per nascere! Il ciclone raggiungerà la fase di massima maturità nella gjiornata di domani, venerdi 29 ottobre, per poi arretrare e morire nei giorni seguenti.

Nonostante le previsioni siano diventate un po' più leggere rispetto a ieri per il meridione d'Italia, l'allerta resta massima specie nelle aree già colpite dai recenti eventi alluvionali, segnatamente sulla Sicilia orientale e la Calabria ionica.

La fase di massima vicinanza alle coste siculi e calabresi si avrà nel tardo pomeriggio di venerdi, attorno alle ore 17-18. Ecco la mappa che ritrae il vortice nella posizione suddetta:

Secondo le ultime analisi, le zone più a rischio saranno il Siracusano e il Ragusano in Sicilia, ma tutta la costa orientale è stata messa in allerta in quanto basterà un piccolo spostamento a nord per avere un coinvolgimento più corposo.

Anche la Calabria ionica rischierà piogge intense e temporali. Massima attenzione ovviamente al vento forte che potrebbe superare agevolmente i 100km/h, alzando onde attorno a 6-7 metri in mare aperto.

Nella serata di venerdi, il ciclone dovrebbe arretrare verso sud e nelle aree suddette la furia degli elementi dovrebbe placarsi specie nella giornata di sabato.

