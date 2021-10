Serie di perturbazioni in arrivo: quanta PIOGGIA su TUTTA ITALIA la prossima settimana!

La siccità che da mesi attanaglia molte località del nord e del centro sembra avere davvero le ore contate. L'alta pressione ben presto lascerà spazio alle tanto attese perturbazioni atlantiche, quelle che sono mancate per quasi tutto l'Autunno e che solo con l'avvio di novembre riscopriranno il Mediterraneo.

La prossima settimana, ovvero la prima di novembre, sarà molto probabilmente una delle più piovose degli ultimi mesi! L'ombrello sarà un amico fedele non solo al sud (che già sta facendo i conti con ciclone simil-tropicale, come potete leggere in questo articolo) ma anche al centro e al nord.

Il risveglio dell'Atlantico si tradurrà in piogge diffuse e più "democratiche", in grado di bagnare vaste aree con accumuli modesti, senza dubbio i più determinanti per abbattere la siccità. Ciò non toglie la possibilità di locali fenomeni più intensi, come ad esempio sui settori più esposti al fenomeno dello "stau" come l'arco alpino e i versanti tirrenici dell'Appennino.

Il primo fronte perturbato farà il suo ingresso già nel week-end su tutto il nord Italia e parte del centro: la pioggia tornerà a bagnare Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia e a seguire anche il Nordest, Toscana e Lazio. Il maltempo si intensificherà ulteriormente lunedì, giorno di Ognissanti, non solo al nord ma anche al centro e al sud (leggi l'approfondimento).

Insomma novembre darà il suo benvenuto in grande stile, con piogge diffuse e clima da pieno autunno.

Probabilità molto alta (in arancione) di piogge (almeno 5 mm) nel corso della giornata di Ognissanti:

In seguito assisteremo al transito di altre perturbazioni da nord a sud: in particolare nel corso della settimana potrebbero transitare almeno altre due ondate di maltempo di stampo atlantico secondo il solito schema che prevede prima il coinvolgimento del nord e successivamente quello del centro e infine del sud.

Dunque nei prossimi 7 giorni (entro giovedì 4 novembre) potremo registrare accumuli di pioggia totali decisamente interessanti da nord a sud, soprattutto in aree dimenticate dalla pioggia come il Nordovest (vedi mappa sopra). Sui monti gli accumuli totali potranno superare i 100 mm, però c'è da tener conto che queste precipitazioni abbondanti cadranno nell'arco di una settimana.Fino a 30-70 mm su pianure e pedemontane.

Alle piogge seguirà anche un discreto calo delle temperature sul settentrione, il quale favorirà il ritorno della neve sulle Alpi a quote medio-alte con accumuli importanti.