ULTIMISSIME sul mese di GENNAIO: ci saranno novità? Torneranno freddo e neve?

Svolta a gennaio? Forse, ma non si tratterà del cambiamento che molti sperano. In accordo con le ultime mappe a lunghissimo termine, il mese centrale dell’inverno potrebbe portare maggiore dinamicità in Italia, ma senza punte di freddo. In altre parole, vivremo un tempo più simile all’autunno che all’inverno, con poche situazioni inclini al freddo.

A sentenziare ciò è il prestigioso centro di calcolo ECMWF; vi ricordiamo che si tratta di mappe ancora sperimentali, di conseguenza non devono essere prese alla lettera, ma possono essere interpretate solo come “linea di massima”.

La prima mappa mostra il quadro delle anomalie termiche attese in Europa nell’arco di tutto il mese di gennaio 2024:

Male…anzi molto male! A parte la regione scandinava che presenterà temperature inferiori alla norma, il resto d’Europa vedrà temperature superiori ai valori normali. Per ciò che concerne l’Italia, dalla mappa si evince un esubero termico compreso tra 1 e 2°.

Passiamo ora alle anomalie pluviometriche attese in Europa nell’arco di gennaio 2024:

Le correnti in prevalenza atlantiche daranno luogo ad un clima piovoso specie lungo il Tirreno, nelle aree interne e su alcuni settori del nord, ma la neve cadrà solo a quote elevate. Pioverà invece meno nelle aree poste sottovento al flusso portante, ovvero sulla Sardegna orientale, la Sicilia, il settore ionico e la Puglia.