Avvio del nuovo anno con prospettive molto INTERESSANTI, vediamo di cosa si tratta…

L’alta pressione si farà lentamente da parte nei prossimi giorni; si tratterà però di un lento declino che ci condurrà verso situazioni più invernali nell’arco della prima decade di gennaio. In altre parole, il mese di dicembre si concluderà senza troppe pretese, con una veloce perturbazione che dispenserà un po’ di pioggia qua e la sull’Italia e locali nevicate sulle Alpi a quote elevate (si legga a tal proposito questo articolo: https://www.meteolive.it/news/in-primo-piano/cambiamenti-in-vista-per-capodanno-si-ma-saranno-incisivi/).

Successivamente l’alta pressione verrà messa definitivamente a sedere da correnti nord atlantiche piuttosto fredde ed in grado di determinare peggioramenti più organizzati in Italia con riflessi anche nel campo delle temperature.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 4 gennaio:

Alta pressione finalmente sconfitta; correnti relativamente fredde dal nord Atlantico muoveranno le fila di una perturbazione che dispenserà fenomeni da nord a sud. Sul fronte delle nevicate, la media termica a 1500 metri degli scenari del modello americano mostra l’isoterma 0° alla medesima quota appoggiata al settentrione nel medesimo giorno (giovedi 4 gennaio)

Le aree alpine e la fascia pianeggiante più settentrionale potrebbero ricevere nevicate a quote molto interessanti a seguito del sistema frontale sopra menzionato. Le altre regioni, pur avendo un calo delle temperature, si troveranno ancora con termiche troppo alte ed i fiocchi si limiteranno quindi alle vette più interne dell’Appennino.

Successivamente, secondo le mappe odierne, l’inverno potrebbe finalmente entrare in scena sull’Italia sia dal punto di vista precipitativo che termico. La terza mappa mostra la probabilità di pioggia attesa sul nostro Paese nella giornata di lunedi 8 gennaio:

Quasi tutta l’Italia avrà una probabilità di pioggia media (colore verde) o abbastanza elevata (colore giallo). Saranno poche le aree ad avere una probabilità di pioggia bassa (colore blu).

Infine, un dato molto interessante riguarderà le temperature a 1500 metri previste sulla verticale italica per il medesimo giorno, ovvero lunedi 8 gennaio:

Notiamo tutto il nord e parte delle regioni centrali alle prese con termiche a 1500 metri comprese tra 0 e -4° (sulle Alpi). In altre parole, le precipitazioni potrebbero essere nevose in queste aree anche a quote medio-basse.

Vedremo se tutto ciò verrà confermato con le elaborazioni dei prossimi giorni; per il momento continuate a seguire tutti i nostri aggiornamenti.