CAMBIAMENTI in vista per Capodanno? Si, ma saranno incisivi?

L’alta pressione che incombe sull’Italia da quasi 20 giorni, tenderà ad attenuarsi nei prossimi giorni stante un parziale abbassamento del flusso atlantico. Purtroppo non sono attese saccature o figure di maltempo in grado di smuovere il torpore atmosferico che ci pervade. Arriverà comunque la coda di una perturbazione che darà luogo ad un po’ di pioggia, oltre ad alcune nevicate sulle Alpi, ma a quote elevate.

La prima mappa mostra il quadro sinottico atteso in Italia nelle ore centrali della giornata di domenica 31 dicembre:

Come anticipato, l’alta pressione verrà erosa in parte dal flusso umido occidentale. L’inverno non potrà ovviamente arrivare in questo modo, ma almeno verremo interessati da una maggiore dinamicità atmosferica con qualche pioggia o nevicata in montagna.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di domenica 31 dicembre:

Rovesci saranno presenti sulla Liguria centro-orientale e pioviggini/pioggerelle in Valpadana in un contesto grigio. Qualche nevicata sulle Alpi, ma solo oltre i 1500-1600 metri. Piovaschi anche lungo il Tirreno e nelle aree interne appenniniche. Più sole su Emilia Romagna, versante adriatico e Sardegna orientale. Temperature sempre molto miti a fronte di umide correnti di Libeccio, un po’ freddo solo in Valpadana.

Queste invece sono le prospettive attese in Italia nella giornata di lunedi 1 gennaio:

Rovesci lungo il Tirreno e le aree interne, più intensi sulla Campania e la Calabria Tirrenica. Rovesci anche sulla Sardegna occidentale e qualche nevicata in Val d’Aosta, per il resto tempo asciutto e mite.