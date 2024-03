Ancora MALTEMPO sull’Italia? Alcune regioni potrebbero essere interessate fino a metà mese: le prospettive del centro di calcolo ECMWF

Questa mattina compiamo un balzo virtuale sul tempo a medio e lungo termine che potremo avere in Italia. Troviamo una differenza abbastanza marcata tra il modello americano ed il centro di calcolo ECMWF che periodicamente elabora tendenze a lungo termine.

Il modello americano opta per il ritorno di un po’ di alta pressione già a partire dal giorno 12 marzo. L’ECMWF invece è molto più cauto e punta sulla permanenza del regime atlantico fino al giorno 17 marzo con ulteriori percussioni piovose sull’Italia, specie al nord e sul Tirreno.

Vediamo però le mappe, iniziando dalle anomalie pluviometriche attese in Italia fino al 10 marzo:

1 di 1 ‘

Si notano precipitazioni superiori alla norma sulle regioni settentrionali ed in parte anche sul Tirreno, compreso il nord della Sicilia. La altre regioni avranno invece una pluviometria normale, leggermente al di sotto solo sul settore ionico. La medesima situazione è prevista, come anticipato, anche dal modello americano.

La seconda mappa mostra invece le anomalie pluviometriche attese in Italia nel lasso temporale compreso tra il giorno 11 e il 17 marzo:

1 di 1 ‘

Mentre il modello americano opta per una parziale rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo con condizioni migliori, il centro di calcolo ECMWF è più propenso a contemplare una continuazione del regime atlantico con piogge che colpirebbero con maggiore insistenza (ed ancora una volta) il nord ed il versante tirrenico.

E’ molto difficile stabilire adesso chi avrà ragione. Vedremo nei prossimi giorni come si orienteranno le mappe che usciranno di volta in volta per la metà del mese; per il momento continuate a seguirci.