Tregua troppo breve, altra perturbazione in arrivo

Il ciclone del week-end si sta rapidamente muovendo verso est, favorendo finalmente una tregua sulle regioni nord-occidentali, pesantemente colpite da piogge e nevicate per oltre 24 ore senza sosta. Addirittura si registrano accumuli di neve superiori ai 150 cm sulle Alpi occidentali, caduti davvero in un lasso di tempo troppo ristretto. Questi fenomeni molto abbondanti hanno causato notevoli disagi e situazioni di emergenza.

La tregua dal maltempo, tuttavia, sarà molto breve. Un’altra perturbazione atlantica si sta avvicinando a grandi falcate verso l’Italia, dove porterà un nuovo guasto del tempo tra martedì e giovedì.

Questo martedì le piogge si rinnovano sul Nord-ovest, specie su alto Piemonte e Valle d’Aosta. Fenomeni in estensione anche al Nordest entro sera. La neve scenderà sempre in montagna, indicativamente oltre 1000 metri di quota. Al sud invece avremo gli ultimissimi effetti legati all’attuale ondata di maltempo.

Maltempo in azione mercoledì 6 marzo su tante regioni: piogge e rovesci, anche forti, sul Triveneto; piogge diffuse sul centro Italia già dal mattino e fenomeni in graduale estensione anche al sud entro sera. Si tratterà di una perturbazione molto più veloce e debole rispetto alla precedente, ragion per cui non ci aspettiamo accumuli di pioggia esagerati, eccezion fatta per isolati fenomeni più intensi del normale.

Giovedì si esauriranno le ultime piogge sul lato adriatico, mentre tornerà il Sole su tutto il nord ed il lato tirrenico. Ma attenzione, anche in questo caso si tratterà di una breve pausa!