Meteo 15 giorni: il MALTEMPO continuerà o allenterà la presa? Le ULTIMISSIME a medio e lungo termine

Sembra ormai assodato che il maltempo, ovviamente alternato ad alcune pause, ci terrà compagnia almeno fino a lunedi 11 marzo. Successivamente, la pressione sul Mediterraneo occidentale potrebbe in parte aumentare, anche se non si prevede l’arrivo dell’anticiclone. Tutto ciò darò luogo ad un allentamento delle condizioni di maltempo che hanno interessato l’Italia negli ultimi giorni, in favore di un clima maggiormente variabile anche se non stabile, in linea con i canoni mutevoli della primavera.

Iniziamo con la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 13 marzo:

Pur essendoci ancora una situazione depressionaria sullo Stivale, notiamo un maggiore “gonfiore anticiclonico” in sede iberica e sul Mediterraneo occidentale, segno che l’alta pressione proverà ad uscire allo scoperto, anche se con scarsi risultati.

Infatti, se analizziamo la mappa della probabilità di precipitazioni per la giornata medesima, ovvero mercoledi 13 marzo, notiamo come le piogge potrebbero bagnare ancora gran parte dello Stivale. Vi ricordiamo inoltre che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

Si notano molte regioni alle prese con una probabilità di pioggia media, se non addirittura medio-alta laddove vedete il colore giallo. Una situazione dettata quindi dall’instabilità, ma senza precipitazioni abbondanti oppure eventi di maltempo severi.

Volgendo lo guardo oltre e arrivando alla metà del mese, questa è la media degli scenari del modello americano valida per sabato 16 marzo:

La percussione anticiclonica appare leggermente più tenace anche se piuttosto debole, in grado comunque di distorcere il flusso. Sull’Italia si avrebbero correnti da nord-ovest foriere di variabilità, con poche piogge ed ampie schiarite, in un contesto termico abbastanza gradevole.

Nei prossimi giorni vedremo se attorno a metà mese si potrà mettere la parola “fine” al maltempo di questi giorni in favore di una situazione più tranquilla oppure se le correnti atlantiche continueranno a ruggire con altre perturbazioni. Continuate quindi a seguirci.

