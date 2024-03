Meteo 7 giorni: ora si fa sul serio, maltempo con poche tregue

No, questa volta non si tratta di una toccata e fuga del maltempo come accaduto innumerevoli volte negli ultimi anni. Da quasi 10 giorni è cominciata una lunga fase perturbata, caratterizzata da un’apertura perentoria della porta atlantica, dalla quale si sono addentrate numerose perturbazioni, anche piuttosto forti.

Ormai eravamo abituati a veloci fasi piovose subito seguite da settimane di bel tempo e temperature anomale, ma ora questo meccanismo sembra essersi improvvisamente inceppato a favore di un vero e proprio nastro trasportatore di perturbazioni, pronto a inviare nuovi impulsi instabili anche nei prossimi giorni.

Già tra questo martedì e giovedì avremo a che fare con un’altra veloce perturbazione, con piogge e rovesci su diverse regioni.

Ma gli occhi sono puntati soprattutto al week-end, quando pare possa irrompere una nuova intensa perturbazione, un altro ciclone ricco di piogge, temporali e venti forti. Anche in questo caso saranno il nord e le regioni tirreniche a ricevere i maggiori quantitativi di pioggia in pianura e neve in montagna.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 5 marzo: nuova perturbazione in arrivo al nord-ovest, ultimi fenomeni al sud. Temperature stazionarie.

Mercoledì 6 marzo: tempo instabile su centro, sud e Nordest, ma tendenza ad un graduale miglioramento nel corso della giornata a partire da ovest.

Giovedì 7 marzo: isolate piogge sul medio-basso Adriatico, tempo in rapido miglioramento. Sereno altrove.

Venerdì 8 marzo: generalmente stabile, da valutare un peggioramento dalla sera a partire dal nord.

Sabato 9 marzo: possibile nuova ondata di maltempo con piogge al nord e sul medio-alto Tirreno. Torna il vento di scirocco al sud.

Domenica 10 marzo: maltempo diffuso su gran parte d’Italia, ennesimo ciclone dall’Atlantico colmo di piogge e rovesci. Tanta neve in montagna.

Ecco le piogge totali cumulate fino al 10 marzo:

Lunedì 11 marzo: il maltempo si concentra sul centro-sud, migliora al nord.

