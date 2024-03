Week-end TEMPESTOSO: due perturbazioni in arrivo con PIOGGE e NEVICATE, ecco dove!

Non è ancora scarico. Il tempo non ha ancora finito di dispensare piogge e nevicate. Ci aspetta dunque un week-end tempestoso con pause solo di qualche ora tra una perturbazione e l’altra. Il momento più perturbato le regioni centrali lo vedranno nella mattinata di sabato, perché secondo il modello europeo il fronte investirà con maggiore veemenza proprio le regioni centrali tirreniche, come vediamo qui:

Invece il nord sarà colpito in pieno dal fronte in transito nella notte tra sabato 9 e domenica 10, che lascerà al suolo molti mm di pioggia e anche una nevicata davvero con i fiocchi oltre i 1500m sul settore alpino, come si nota anche qui (con la colorazione viola la pioggia più abbondante e in giallo e verde le nevicate)

A provocare questo doppio passaggio perturbato ci sarà un vortice ciclonico di quelli tosti, posizionato alle nostre latitudini in virtù dell’anomala dislocazione dell’anticiclone sulla Scandinavia. Lo vediamo qui sotto nella posizione in cui si troverà sabato sera 9 marzo:

Cosa succederà poi all’inizio della prossima settimana? L’instabilità sarà ancora protagonista soprattutto lungo le regioni centrali e la Sardegna, con una “strisciata” di pioggia attesa per lunedì 12 marzo:

Subito dopo diversi modelli puntano sull’anticiclone e scommettono dunque su una fase più stabile di chiaro stampo primaverile, visto che le correnti da est e nemmeno da nord quest’anno ci hanno totalmente snobbato, eppure queste mappe votate al bel tempo necessitano di molte conferme: