Un po’ di ALTA PRESSIONE, ma tra venerdì e sabato nuovi ROVESCI su alcune regioni

Come era nelle attese, l’alta pressione ha dato una spallata alle condizioni di instabilità che fino a ieri hanno interessato alcuni settori del centro e del meridione. Non si tratta però di un anticiclone solido in quanto tra venerdi e sabato la nostra Penisola verrà interessata della coda di una debole perturbazione che si farà sentire con qualche rovescio soprattutto al centro e nella giornata di sabato.

Iniziamo con l’immagine da satellite in movimento per vedere il tempo di questa mattina a scala europea:

A parte un po’ di nubi al nord, sul resto d’Italia è tornato il sereno. Il corpo nuvoloso sfrangiato sulla Francia è quello che ci interesserà ad iniziare dalla giornata di venerdì, ma con fenomeni modesti.

La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di giovedi 14 marzo (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

1 di 1 ‘

Un po’ di nubi sparse al nord anche di tipo basso sulla Liguria, ma senza fenomeni. Sul resto d’Italia sarà una bella giornata di sole a parte qualche nube qua e la senza conseguenze.

Sul fronte delle temperature, questi sono i valori attesi in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio:

1 di 1 ‘

La giornata soleggiata imporrà un aumento delle temperature che in alcuni casi potrebbero sfiorare i 20° sia al nord che al sud. Valori comunque primaverili su tutta l’Italia.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’intera giornata di domani, venerdi 15 marzo:

1 di 1 ‘

Nubi in aumento al nord e sulla Sardegna. In giornata arriveranno piovaschi sulla Liguria e sull’Isola, scarsi i fenomeni altrove con belle schiarite specie al sud e lungo il versante adriatico. Clima sempre mite ovunque.