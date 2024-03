Il MALTEMPO più forte? Lo vede il modello canadese nella terza decade di marzo

Il maltempo busserà da nord-ovest. Così stamane sentenziano le mappe del modello canadese GEM. Le danze si aprirebbero giovedì 21 marzo con il passaggio di un insidioso vortice ciclonico sulle regioni settentrionali, come vediamo dalla mappa qui sotto:

Il repentino peggioramento del tempo che colpirà il settentrione con piogge, temporali e anche neve oltre i 1200m sulle Alpi, scivolerebbe poi al centro-sud con le stesse caratteristiche:

Da venerdì 22 spiccata variabilità senza ulteriori ingressi perturbati importanti sino a lunedì 25, quando invece si avvicinerebbe una profonda depressione di origine atlantica, qui eccessivamente enfatizzata dall’emissione di controllo sempre del modello canadese:

L’affondo perturbato però, anche se in modo molto più razionale, se ci concedete il termine, viene visto nella media della gran parte degli scenari modellistici per lo stesso intervallo temporale, tra cui dallo stesso GEM, come vediamo qui sotto:

E il modello americano si avvicina a questo quadro barico, sempre tra il 25 e la fine di marzo:

Resta da capire invece come mai il modello europeo strizzi così tanto l’occhio all’alta pressione, riducendo al nulla il maltempo previsto. Seguite gli aggiornamenti, la sfida per la conquista del Mediterraneo si sta facendo avvincente!