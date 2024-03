Colpo di scena? ANTICICLONE stritola tutto e marzo chiuderà con il SOLE?

Il modello europeo questa sera propone la classica emissione in cui tornano ad emergere tutti i grandi problemi che ci affliggono da anni in ambito meteo: l’anticiclone mangia tutto! Eccolo allora in grande spolvero in queste due mappe che la dicono tutta sull’evoluzione nella terza decade del mese:

Guardate che fine atroce che fa la saccatura del 20-21 marzo, stritolata dalla tenaglia anticiclonica e poi succede anche di peggio nei giorni successivi:

Per fortuna il modello americano vede ancora, pur con fatica, la saccatura farsi largo tra le maglie anticicloniche ed abbordare il Mediterraneo centrale:

Ed oltretutto rincara la dose anche sul maltempo marcato di fine mese, che appare confermato ormai da più emissioni:

E allora? Cosa pensare? Che quando un modello vede l’anticiclone, più di tutti può aver ragione, ma le divergenze tra un modello e l’altro sono così nette è lecito rimandare la sentenza a nuove e più convincenti emissioni. Seguite gli aggiornamenti!