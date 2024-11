Un CICLONE manda in tilt i modelli, ma a fine mese FREDDO in arrivo

La presenza del profondissimo ciclone a ridosso del Regno Unito sta creando non pochi problemi ai modelli matematici che leggono un’invadenza eccessiva sia delle correnti perturbate atlantiche alle alte latitudini, sia una smisurata performance degli anticicloni subtropicali nel sud Europa e dunque sull’Italia.

Lo vediamo benissimo in questa mappa prevista per oggi alle 14:

Appena la furia di questa tempesta si sarà placata tutto rientrerà nella “normalità” di un fine novembre, con un tipo di tempo più vicino agli standard degli ultimi anni, che ha visto spesso l’inverno tentare di imporsi sino a Natale prima di essere soverchiato dalla potenza della corrente a getto da ovest, che in genere riporta sull’Italia un eterno autunno nel cuore dell’inverno.

Dunque cosa dobbiamo aspettarci?

Che il ciclone atlantico, quando raggiungerà la Scandinavia, possa puntare retrogrado verso l’Italia, portandosi dietro una massa d’aria decisamente più fredda. Questo movimento sarà favorito dalla contemporanea risalita verso nord dell’anticiclone subtropicale, che andrebbe a fondersi con quello russo, lo vediamo qui, è una mappa prevista per la fine del mese di novembre, primi di dicembre:

Davvero potrà realizzarsi una configurazione del genere? Non è ancora detto, ma è la soluzione che aprirebbe una nuova strada alla stagione, al momento bloccata da una circolazione occidentale che chiude la porta all’inverno.

La diminuzione delle temperature di fine mese del resto trova conferma in molte mappe, ne vediamo una del modello JMA per il 30 novembre a 1500m:

Niente di eccezionale certo, ma un segnale che la circolazione da ovest sull’Europa potrebbe bloccarsi e le conseguenze per l’Italia potrebbero non essere solo legate ad una moderata flessione delle temperature, ma anche assumere dei risvolti perturbati. Seguite gli aggiornamenti.