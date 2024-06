Tendenza meteo: nord spesso martellato dai temporali, caldo a tratti estremo al sud

Un vortice depressionario insisterà su mezza Italia almeno sino alle prime ore di mercoledì, prima di allontanarsi attenuato verso est. In questo intervallo di tempo dispenserà molte precipitazioni, soprattutto sull’Emilia-Romagna, il basso Veneto, la bassa Lombardia, le zone interne del centro. I fenomeni assumeranno carattere di rovescio o temporale soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.



Qui sotto la mappa del vortice nella posizione in cui si troverà all’alba di lunedì 24 giugno:

Le conseguenze precipitative sono quelle che vedete qui sotto, con la sommatoria dei fenomeni attesi tra questo pomeriggio e l’alba di martedì 25 giugno:

E’ confermato dunque l’accanimento dei fenomeni soprattutto sull’Emilia-Romagna. Notate anche qualche pioggia in arrivo dal nord Africa sulla Sicilia, ma si tratterà di fenomeni modesti, favoriti da un temporaneo richiamo di correnti umide da sud ovest indotto dalla presenza del vortice più a nord.



Tra giovedì 27 e venerdì 28 ecco un’altra vampata calda dal nord Africa, con temperature in generale rialzo e caldo ovunque, in particolare sulla Sardegna e nelle zone interne, qui la mappa termica prevista a 1500m proprio per venerdì 28:

La rimonta anticiclonica però risulterà solo temporanea perché già tra venerdì sera e domenica 30 molti modelli scommettono su un nuovo assalto delle saccature atlantiche sul nord Italia con annessi rovesci e temporali anche di forte intensità e nuovo calo delle temperature specie sabato, come si vede qui sotto (analisi del modello canadese):

Ed ecco le conseguenze precipitative secondo il modello americano:

L’estate dunque al nord tentennerà ancora, soprattutto a nord del Po, continui disturbi temporaleschi che comunque sia assicureranno persino qualche nevicata in alta quota, limitando le perdite dei ghiacciai. Rimarrà invece drammatica la situazione al sud, dove la siccità seguiterà ad imperversare. Sta comunque piovendo molto poco anche Lazio, Abruzzo e Sardegna e anche qui la situazione si fa preoccupante. Seguite comunque tutti gli aggiornamenti.