VORTICE CICLONICO sull’Italia: ancora TEMPORALI su molte regioni

Questa mattina apriamo la nostra disamina con la cartina sinottica prevista per le ore 14 di oggi pomeriggio:

La mappa è molto eloquente: sull’Italia si è stabilita una circolazione depressionaria con perno tra il medio e alto Tirreno; attorno ad essa è presente l’alta pressione che ne impedisce la naturale evoluzione verso levante. Ne deriva una situazione bloccata che genera (e genererà) rovesci e temporali nelle medesime aree almeno fino martedì 25 giugno. Da mercoledi 26 giugno, lentamente, la goccia fredda inizierà a perdere colpi ed i temporali diverranno meno diffusi e frequenti.

La seconda cartina mostra gli accumuli piovosi previsti in Italia fino alla mezzanotte prossima:

I settori meridionali del nord e quasi tutto il centro saranno a rischio rovesci e temporali che si avviteranno attorno ad un perno presente sull’alto Tirreno. Rovesci anche tra la Corsica e la Sardegna settentrionale. Al sud tempo nettamente migliore con qualche isolato scroscio a base alta solo sulla Sicilia.

Passiamo adesso al quadro delle temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Valori al di sotto della media al nord e nelle aree interne del centro, spesso inferiori i 20°. Più caldo al sud con punte di 34° in Sicilia e 33° sulla Lucania. Queste invece sono le mappe del disagio da caldo (clicca sul link) per oggi e per i prossimi 10 giorni.

Infine, vediamo la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di domani, martedi 25 giugno:

Sarà una giornata molto instabile, a tratti con vero e proprio maltempo sulle regioni settentrionali e nelle aree interne dell’Italia centrale. Andrà un po’ meglio sul resto d’Italia, ma con rovesci non esclusi qua e la anche al sud. Temperature ancora sotto media al nord e su parte del centro.

Che tempo farà nei prossimi giorni? Il vortice di bassa pressione posizionato sul Tirreno settentrionale continuerà a condizionare le condizioni meteorologiche fino a mercoledì, portando piogge e temporali, localmente intensi, su gran parte del Nord e su alcune zone del Centro.

