A metà settimana TEMPORALI meno frequenti e più SOLE quasi ovunque

Ancora temporali al nord e su parte del centro fino alla giornata di domani, martedi 25 giugno, stante la permanenza di una goccia fredda sull’Italia. A partire da mercoledi 26 giugno la figura di maltempo inizierà a perdere colpi, evolvendo leggermente verso levante, ma bisognerà aspettare giovedi 27 giugno per avere una stabilizzazione completa del tempo in Italia.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di mercoledi 26 giugno:

I rovesci ed i temporali saranno meno diffusi ed intensi sulla nostra Penisola, tuttavia presenti segnatamente sui settori alpini e lungo la dorsale appenninica, con ancora il rischio di sconfinamenti lungo le pianure e le relative coste. Andrà decisamente meglio sulle due Isole Maggiori e sulle estreme regioni meridionali che avranno tempo nel complesso buono ed abbastanza caldo.

Come abbiamo anticipato, la goccia fredda uscirà completamente dalla scena italiana nella giornata di giovedi 27 giugno. La seconda mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nell’arco della giornata in parola:

L’alta pressione africana alzerà un debole promontorio verso le nostre regioni, coadiuvato dallo sprofondamento di una goccia fredda ad ovest del Portogallo. Una situazione del genere riporterà generali condizioni di stabilità sull’Italia, con temperature in aumento…insomma dovrebbe tornare un po’ di estate anche al nord.