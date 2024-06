A LUGLIO arriverà l’estate per tutti? Ci sono ancora GROSSI DUBBI

Il primo mese dell’estate meteorologica (giugno) si sta per concludere. L’Italia è stata spesso divisa in due dal punto di vista atmosferico: al nord l’estate è quasi del tutto mancata, mentre su parte del centro e al meridione è stata ben presente, con caldo intenso e completa assenza di precipitazioni.

Cosa potrebbe succedere nelle prossime due settimane? Lo abbiamo chiesto al prestigioso centro di calcolo ECMWF che periodicamente elabora previsioni anche a lunghissimo termine ed ecco le risposte.

La prima mappa mostra le anomalie termiche previste dal modello sopra citato da oggi fino alla fine del mese:

In un contesto europeo di generale sopra media termico, spiccano due macchie blu: la prima tra il Portogallo e l’Africa occidentale, la seconda proprio sull’Italia, ad eccezione delle estreme regioni meridionali e parte della Sicilia che avranno anomalie lievemente positive. Anomalie termiche al ribasso fino a 2° in Valpadana, tra 0.5° e 1° sul restante centro-nord, a testimoniare ancora un non-decollo della stagione calda su molte regioni italiane.

Passiamo ora alle anomalie precipitative attese in Italia per il periodo medesimo, ovvero da oggi fino al 30 giugno:

Un forte sopra media precipitativo riguarderà soprattutto l’Emilia Romagna, ma piogge superiori al normale saranno presenti su tutto il centro-nord. Precipitazioni attorno alla norma invece al sud e sulle Isole.

Passiamo ora alla prima settimana di luglio. Vi ricordiamo che tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, riteniamo non siano di utilità per programmare attività IMPORTANTI.

Ecco le anomalie termiche previste in Europa tra i 1 e il 7 luglio:

Niente da fare! Praticamente tutta la nostra Penisola, in compagnia dell’Europa centro-occidentale, vedrà un quadro termico sotto media fino a 2-3° dove vedete il colore più scuro. Solo le estreme regioni meridionali presenteranno termiche attorno alla media del periodo.

Per finire, queste sono le anomalie precipitative attese in Italia nel medesimo lasso temporale:

Nord e centro (specie versante Adriatico) ancora con precipitazioni superiori ai valori normali. Precipitazioni invece attorno alla media del periodo sulle Isole ed in genere lungo il versante tirrenico.