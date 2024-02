Tante perturbazioni in arrivo: grosse NEVICATE nelle Alpi, tanta PIOGGIA su quasi tutta Italia

Grosse nevicate sulle Alpi, tanta, tanta pioggia su molte regioni, soprattutto su Lombardia, Liguria, Triveneto, poi regioni tirreniche, ma in generale tutti o quasi ne usciranno con un bottino confortante.

Almeno quello perché di vero inverno se ne vedrà pochino, anche se le copiose nevicate attese sui rilievi alpini saranno comunque preziose, speriamo solo che poi non arrivi lo Scirocco a rovinare tutto.

Partiamo però dall’inizio, ecco la carta barica che inquadra il passaggio del primo fronte, quello più intenso perché interrompe questa primavera anticipata e ci ricorda che la natura esiste ancora e che quando si scatena c’è da temerla:

Sabato 24 passaggio di un impulso freddo e rinnovo dell’instabilità su tutta la Penisola con precipitazioni anche generose, questa volta al sud e occasione invece per rovesci nevosi a quote basse, attorno ai 500-600m, ma localmente anche al di sotto sul settentrione, segnatamente nei fondovalle alpini:

La sommatoria dei fenomeni legata a questi primi due passaggi per il modello europeo sarà la seguente:

Per il terzo passaggio legato alla depressione che invece approccerà lunedì 26 febbraio le regioni settentrionali e la Toscana lunedì con limite della neve in rialzo dai 500 ai 1000-1300m in giornata, ecco la carta barica proposta dal modello europeo:

Ed ecco le conseguenze del movimento della depressione verso la Sardegna tra martedì 27 e mercoledì 28 febbraio sul piano precipitativo, si notano accumuli complessivamente superiori ai 100mm nell’arco di tutto l’episodio perturbato e un carico di neve sulle Alpi che oltre i 1700m sfiorerà il metro.

Tra le aree meno coinvolte dalle precipitazioni troviamo il medio Adriatico (non sono queste le situazioni ideali per fare il pieno di pioggia lì), il Piemonte occidentale (alla fine Scirocco umido per quel settore solo lunedì 26), l’Emilia orientale causa un po’ di sottovento al Libeccio teso, ma alla fine questa ondata di maltempo non passerà di certo inosservata.