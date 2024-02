Pioverà tanto così! Gli ultimi aggiornamenti e la tendenza sino a metà febbraio

Confermato ormai in maniera pressoché unanime da tutti i modelli il peggioramento tra venerdì 9 e domenica 11 febbraio con piogge piuttosto abbondanti al nord e sulla Toscana e neve sulle Alpi dai 1500m. L’immagine di copertina parla da sola e si riferisce agli accumuli previsti sino a domenica 11 febbraio.

Il peggioramento prende spunto dall’affondo di un vortice depressionario che poi metterà radici sull’Italia proprio tra domenica 11 e lunedì 12, insistendo poi sulle nostre regioni meridionali, qui qualche mappa incrociata, che evidenzia come tutti i modelli siano ormai concordi nel proporre questo cambio di marcia nello stato del tempo:

Purtroppo il richiamo di aria mite davanti al sistema frontale non dovrebbe consentire, almeno nella prima fase, nevicate a quote inferiori ai 1300-1400m sulle Alpi, anche a quote più alte in Appennino; solo nella seconda fase il limite della neve potrebbe calare, grazie all’inserimento di aria più fresca di origine artica marittima, ma da confermare.

Resta comunque interessante il seguito perché tutto il quadro barico potrebbe cambiare dopo il passaggio depressionario, con l’alta pressione che avrebbe in animo di salire verso nord e l’aria fredda di puntare finalmente verso sud, regalandoci un po’ d’inverno proprio a fine stagione:

La media degli scenari però ci invita alla prudenza nel valutare come attendibili certi schemi barici così dinamici e di stampo invernale. Infatti, pur evidenziando la persistenza di un canale depressionario sull’Italia e suggerendo la risalita verso nord dell’anticiclone, non mette ancora in mostra quel passo decisivo verso un’episodio di chiaro stampo invernale e ci lascia col fiato sospeso, nell’incertezza:

Decisivi diverranno così i prossimi aggiornamenti, perché siamo ormai vicini alla fatidica frase: “o si fa l’inverno o la primavera sfonda”…