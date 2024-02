Meteo: prima l’assaggio di primavera, poi si torna in inverno!

L’avvio di febbraio certamente non promette bene in ottica invernale, considerando che siamo ancora alle prese con l’anticiclone che ha duramente compromesso il mese di gennaio, proprio il cuore dell’inverno. Sono oltre 15 giorni che l’Italia è alle prese con questo promontorio sub-tropicale, il quale ha letteralmente cancellato la neve al di sotto dei 2000 metri su quasi tutti i monti della nostra penisola.

L’unica parvenza d’inverno, decisamente ingannevole, è arrivata in Val Padana grazie a nebbie, inversioni termiche e galaverne. Sul resto d’Italia e soprattutto in montagna la situazione è davvero pesante ed occorre assolutamente un cambio di marcia per poter porre rimedio.

Questo cambio di marcia fortunatamente sembra arrivare nella seconda metà della prossima settimana, dopo il 7 febbraio. L’alta pressione fino a quel momento ci regalerà addirittura un vero e proprio assaggio di primavera con temperature ancor più alte, fino a 20-22°C su diverse località specie del lato adriatico e del sud. Anche il nord, questa volta, vedrà un netto aumento termico già da questa domenica.

Secondo le ultime previsioni pare che la temperatura possa salire di oltre 10-12°C oltre le medie del periodo tra 5 e 6 febbraio. È chiaro come queste anomalie addirittura si espandano su mezza Europa con una facilità ragguardevole.

Fortunatamente dopo il 7 febbraio le carte in tavola inizieranno a cambiare: l’alta pressione perderà colpi e la corrente a getto nord-atlantica comincerà ad ondularsi favorendo la discesa di alcune perturbazioni atlantiche verso l’Europa. Un veloce fronte porterà qualche pioggia tra 7 e 8 febbraio, ma il vero maltempo arriverà dal 9 febbraio grazie all’ingresso di una vasta perturbazione colma di pioggia e tanta neve per i nostri monti.