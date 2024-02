Meteo 7 giorni: mitezza fuori stagione, poi totale cambiamento!

L’anticiclone, ormai protagonista indiscusso da oltre due settimane, a breve premerà ulteriormente sull’acceleratore riuscendo ad inviare masse d’aria umide e tiepide oceaniche verso il Mediterraneo. Insomma la colonnina di mercurio salirà ulteriormente nei prossimi giorni, soprattutto tra domenica e mercoledì: si prospettano giornate molto mite sui settori sottovento e un po’ più umidi e uggiosi nei versanti esposti alle correnti da ovest.

Torneranno, dunque, le nubi basse sul versante tirrenico, mentre qualche nebbia ostinata non mancherà in Val Padana. In montagna, sul lato adriatico, sull’arco ionico e sulle isole maggiori si respirerà aria primaverile, con temperature superiori alle medie di almeno 8-10°C.

Fortunatamente si intravedono anche scenari più invernali, in particolare dal 7 febbraio in poi. Torneranno a soffiare correnti più instabili nord-atlantiche che riporteranno la pioggia sull’Italia ed anche la neve in montagna. La previsione è ormai altamente probabile: i primi fenomeni giungeranno tra 7 e 8 febbraio, ma il maltempo entrerà nel vivo dal 9 febbraio in poi.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 3 febbraio: poche variazioni, stabilità diffusa da nord a sud. Temperature stazionarie.

Domenica 4 febbraio: anticiclone su tutta Italia, temperature in lieve aumento.

Lunedì 5 febbraio: poche variazioni, anticiclone ancora predominante in Italia. Temperature in aumento ovunque.

Martedì 6 febbraio: anticiclone più debole ma cieli che si mantengono sereni su tante regioni. Nubi basse in aumento sul Tirreno. Temperature in aumento sul lato adriatico con punte di 20°C.

Mercoledì 7 febbraio: alta pressione in indebolimento. Possibile ritorno di qualche piogge su Liguria e Toscana. Nubi in aumento.

Giovedì 8 febbraio: tornano le piogge sulle regioni tirreniche, veloce perturbazione atlantica in transito da ovest verso est. Temperature in generale calo.

Venerdì 9 febbraio: forte peggioramento su tutto il nord e l’alto Tirreno. Copiose nevicate sulle Alpi a quote progressivamente più basse. Scirocco al sud e aumento termico.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

LEGGI ANCHE Prima pagina Il risveglio dell'inverno è vicino: finale di stagione scoppiettante! (Video) Alessio Grosso

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località