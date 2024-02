Meteo 15 giorni: in vista tanto MALTEMPO, poi aumentano le possibilità per un’ONDATA di FREDDO

L’inverno proverà a recuperare un po’ di tempo perduto, dopo due settimane di assoluta stasi imposta da un anticiclone fuori da ogni senso e logica. Il mostro di stabilità avrà modo di impazzare sull’Italia durante il prossimo week-end, mentre nell’arco della settimana prossima dovrebbe progressivamente indebolirsi per lasciare spazio ad una perturbazione piuttosto vigorosa.

In una prima fase arriveranno precipitazioni anche piuttosto abbondanti, ma accompagnate da temperature non fredde, ragion per cui la quota neve si manterrà abbastanza elevata sulle Alpi. Successivamente stanno aumentando le possibilità che un’ondata di freddo colpisca l’Italia, anche se la situazione a lungo termine resta ancora molto incerta.

La prima mappa mostra l’espressione nuda e cruda del maltempo sull’Italia. E’ la media degli scenari americana valida per la giornata di sabato 10 febbraio:

Inutile dire che una siffatta situazione determinerà tempo perturbato su molte aree della nostra Penisola, con maggiore riguardo per le regioni settentrionali ed il versante tirrenico, anche se in un contesto termico non particolarmente freddo.

La mappa della probabilità di pioggia a scala italica per la medesima giornata, ovvero sabato 10 febbraio, mostra molto bene quanto appena detto. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

Probabilità di pioggia elevata o molto elevata al nord, sul versante tirrenico, le aree interne e sulla Sardegna. Abbondanti nevicate saranno presenti sulle Alpi, ma a quote abbastanza elevate. La probabilità di pioggia resterà invece piuttosto bassa lungo il versante adriatico e l’estremo sud che resteranno sottovento al flusso portante da sud-ovest.

Volgendo lo sguardo oltre ed arrivando a mercoledi 14 febbraio, la media termica degli scenari a 1500 metri del modello americano mostra novità anche dal punto di vista delle temperature:

Sulla verticale italica si prevedono isoterme comprese tra 0 e -4°, con valori anche più bassi in corrispondenza dell’arco alpino. Resteranno positive le temperature a 1500 metri sulle due Isole Maggiori. Vedremo se nei prossimi giorni questa tesi fredda acquisterà maggiori consensi con le prossime uscite dei modelli, per il momento continuate a seguire tutti i nostri aggiornamenti.