Peggioramento autunnale tra venerdì 9 e domenica 11 febbraio: tutto confermato!

Peggioramento autunnale che ormai è certificato. Limite della neve sulle Alpi oltre i 1700m, in calo solo nella parte finale dell’episodio perturbato. Piogge sufficientemente abbondanti su diverse regioni. E’ questa la sintesi del cambiamento che si registrerà nella seconda parte della settimana, ma che avrà il suo acme tra venerdì 9 e domenica 11 febbraio.

Qui una mappa barica prevista nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 che rappresenta il pensiero di tutti i modelli rispetto al peggioramento in arrivo:

Il quadro termico che accompagnerà il peggioramento sarà di chiaro stampo autunnale, molto mite al sud, mite al centro, relativamente freddo ma non troppo al nord, dove infatti la quota neve si collocherà tra i 1600 e i 2000m, in fase calante solo nel corso di sabato e nella notte su domenica, quando però il peggioramento sarà agli sgoccioli, vediamo le temperature previste a 1500m per la notte su sabato:

Il quadro precipitativo evidenziato nella mappa relativa alla sommatoria dei fenomeni attesi nelle 72 ore in cui si prevedono i maggiori fenomeni mostra i seguenti accumuli:

Precipitazioni relativamente abbondanti sono attese su Alpi, Liguria, alte pianure del nord, regioni tirreniche, molto meno sul versante adriatico. L’attendibilità della previsione è ormai del 90%, molto alta.



La quota neve calerà nella parte finale dell’episodio, cioè nella giornata di domenica 12 febbraio sin verso i 900-1000m su ovest Alpi e attorno ai 1000-1200m su centro-est Alpi, grazie FINALMENTE (è il caso di dirlo) all’ingresso di aria più fredda da ovest.