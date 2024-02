Si volta pagina: L’ALTA PRESSIONE CEDERA’ e lascerà spazio al MALTEMPO

L’alta pressione raggiunge in queste ore l’apice della sua forza e sta determinando una primavera anticipata praticamente su tutta la Penisola. La figura stabilizzante tenderà progressivamente a sgonfiarsi nell’arco della settimana prossima, preparando il terreno ad un peggioramento piuttosto intenso delle condizioni atmosferiche che dovrebbe agire sull’Italia a ridosso del prossimo week-end. Si tratterà però di una lenta dipartita dell’alta pressione, con i primi fenomeni (deboli) che dovrebbero presentarsi sull’Italia già a metà settimana.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nella notte tra martedi 6 e mercoledi 7 febbraio:

1 di 1 ‘

Ecco lo sgonfiamento dell’alta pressione che si manifesterà in un primo tempo con un calo dei geopotenziali in quota connesso ad un progressivo calo delle temperature. Notate il flusso atlantico (frecce rosse) che lentamente eroderà la struttura anticiclonica e si farà sentire sull’Italia soprattutto nella seconda parte della settimana prossima.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di martedi 6 febbraio:

1 di 1 ‘

Ecco i primi piovaschi sulla Liguria e sulle coste giuliane. Qualche pioviggine si farà vedere anche sulla Pianura Padana oltre a molte nubi basse sul Tirreno, ma senza piogge, per il resto ancora tempo stabile.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di mercoledi 7 febbraio:

1 di 1 ‘

Piovaschi su Liguria, alta Toscana e coste giuliane, pioviggini in Valpadana e sull’alto-medio Tirreno, per il resto nubi sparse, più intense sui settori occidentali italiani, ma senza precipitazioni. Temperature in progressivo calo, ma sempre su valori superiori alla media del periodo.