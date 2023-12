Non solo anticiclone: occhio al FORTE vento su alcune regioni

L’anticiclone sta avvolgendo l’Italia e lo farà almeno fino a Santo Stefano senza particolari sussulti né da parte dell’Atlantico né da parte dell’Artico. Tuttavia negli ultimi aggiornamenti è emersa la possibilità di un improvviso rinforzo del vento tra giovedì e venerdì su alcune nostre regioni.

Effettivamente un ciclone molto profondo si muoverà sull’Europa orientale, andando a generare un forte gradiente barico orizzontale col Mediterraneo. Ovvero la forte differenza di pressione tra l’Italia (dove ci sarà senza dubbio l’anticiclone) e l’Est Europa (dove transiterà una forte bassa pressione) sarà tale da innescare venti sostenuti occidentali.

Le prime raffiche di vento si faranno sentire questo giovedì su Sardegna e Alpi orientali, ma l’apice del vento è previsto venerdì con raffiche di burrasca su Sardegna e Alpi centro-orientali. I forti venti causeranno nevicate sulle Alpi di confine tra Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino e Veneto, mentre poco più a sud precipiteranno venti forti favonici, che inevitabilmente porteranno ad un aumento delle temperature.

Le raffiche potrebbero rivelarsi davvero impetuose, specie in Sardegna e sulle Alpi di confine. Non escludiamo raffiche oltre 60-70 km/h tra Veneto, Alto Adige e Friuli. Addirittura si prevedono raffiche fino a 90 km/h in Sardegna e sul canale di Sicilia.