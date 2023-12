Movimenti interessanti attorno a Capodanno, l’inverno preparerà il riscatto?

L’alta pressione potrebbe andare in crisi sul Mediterraneo e l’Italia nel periodo di Capodanno, stante l’abbassamento del flusso atlantico. Ecco quali potrebbero essere gli scenari meteorologici in base agli ultimi aggiornamenti disponibili.

Alta pressione e mitezza, con alcuni piccoli disturbi, per tutto il periodo natalizio. Sembra essere questo il filo conduttore del tempo che avremo in Italia nei prossimi giorni, ovvero una stagione invernale praticamente inesistente sulle nostre lande, eccezion fatta per alcune nevicate che interverranno sulle Alpi, ma a quote piuttosto elevate.

Volgendo però lo sguardo oltre ed arrivando a ridosso del periodo di Capodanno, la mappe odierne strizzano l’occhio ad un probabile cambiamento che confinerà l’alta pressione verso i propri territori di origine. Il flusso atlantico dovrebbe abbassarsi di latitudine fino ad entrare sul Mediterraneo con alcune perturbazioni.

In altre parole, il tempo si farà più instabile da nord a sud, ma il contesto termico resterà ancora poco incline al freddo in quanto la corrente portante resterà occidentale.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per la giornata di giovedi 28 dicembre:

Come abbiamo accennato, l’alta pressione verrà erosa dal flusso atlantico che proporrà una prima perturbazione che dovrebbe agire sulle regioni centro-settentrionali con piogge sparse e neve sulle Alpi a quote di media montagna. Le altre regioni resteranno ancora in attesa, ma il tempo peggiorerà gradualmente anche qui, ma in un contesto termico abbastanza mite.

Successivamente, attorno ai primi giorni di gennaio, il Mediterraneo e l’italia potrebbero divenire addirittura depressionari. Ecco la media degli scenari del modello americano valida per lunedi 1 gennaio:

Tempo instabile, se non del tutto perturbato in Italia ad opera di una depressione centrata grossomodo sul Mar Ligure. Piogge sparse da nord a sud, ma soprattutto nevicate sulle Alpi ed alcuni tratti dell’Appenino centro-settentrionale anche se a quote abbastanza elevate.

Infine, vi proponiamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida sempre per lunedi 1 gennaio:

Dove vedete il colore tendente al rosso, le piogge o le nevicate saranno maggiormente probabili, ovvero lungo il versante tirrenico e le aree interne che si troveranno sopravvento al flusso portante occidentale. Probabilità di pioggia più bassa invece sulla Sardegna orientale, l’est della Sicilia e il settore ionico dove vedete il colore tendente al blu sulla mappa.