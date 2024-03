NEVICATE copiose domenica sulle Alpi centro-occidentali: sino a 1 metro al Sestrière(TO)

Tanta neve nonostante le temperature relativamente alte di questo inverno mitissimo, tutta manna per i ghiacciai. L’intensa perturbazione di domenica 3 marzo potrebbe determinare nevicate particolarmente copiose sulle Alpi centro-occidentali.



In questa fase gli accumuli nevosi potrebbero superare il metro di altezza oltre i 1700m, specie tra il Sestrière, Cervinia, Val Ferret sopra Courmayeur, Champorcher, Pila, Colle di Tenda, Ceresole Reale, alta Formazza, Cogne, Macugnaga, Madesimo, Santa Caterina Valfurva, Tonale e in parte anche a Livigno.



L’aria fredda che accompagnerà il passaggio frontale farà un giro abbastanza largo, presentandosi sul Tirreno, anziché sfondare sul catino padano, ma sulle Alpi occidentali riuscirà a far calare la quota neve sin sotto i 1000m nel corso di domenica, specie verso sera.



I fenomeni al nord si presenteranno anche lunedì ma con quota neve attestata prevalentemente tra i 1200-1300m complice una ritornante occlusa del fronte.

Spruzzate di neve sono attese sull’Appennino centrale e sul Gennargentu sin verso i 1000m.

Qui alcune mappe tratte dal modello tedesco, americano ed europeo che segnalano gli accumuli previsti:

Ed ecco il responso delle nostre previsioni meteorologiche centrate su Sestrière (clicca sul nome per vederle aggiornate):