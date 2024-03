Si riaffaccia il FREDDO da est sul finire della prima decade di marzo, potrà arrivare anche in Italia?

Dopo un inverno umiliato da rimonte anticicloniche sub tropicali senza senso, si cerca il freddo nel mese di marzo. Assurdo? Beh, per gli standard climatici che caratterizzano il clima italico negli ultimi anni non molto; spesso le ondate di gelo sono avvenute nel periodo primaverile, con conseguenze pesanti per la nostra agricoltura. Il freddo tenderà comunque ad aumentare ad est della nostra Penisola, ma sembra dirigersi per l’ennesima volta troppo a nord per consentire un nostro interessamento.

La prima mappa è la media termica degli scenari a 1500 metri imbastita questa mattina dal modello americano a valida per sabato 9 marzo:

Ecco il freddo che resusciterà tra l’Europa orientale e la vicina Russia, dopo un febbraio decisamente scandaloso dal punto di vista delle temperature. Una piccola propaggine potrebbe toccare l’arco alpino, ma il grosso dell’aria fredda dovrebbe scorrere a nord delle Alpi, interessando segnatamente l’Europa centrale. Noi verremo quasi certamente interessati dalle correnti miti ed umide di ritorno e seguiteremo ad avere un clima nel complesso piovoso, ma non freddo. Si tratta di una previsione a lunga scadenza, quindi ancora passibile di modifiche, ma la linea più accreditata dalle mappe sembra essere questa.

Il freddo ad est viene visto aumentare anche dalla media degli scenari del modello americano valida per il medesimo giorno, ovvero sabato 9 marzo:

Il disegno termo-barico imbastito dal modello americano per il medesimo giorno, non sembra essere molto diverso da quello elaborato dal modello europeo. In sostanza, anche questa volta l’Italia dovrebbe essere esclusa dall’abbraccio del freddo in favore di un clima umido e piovoso.