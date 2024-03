Domenica e lunedi nuovi FORTI episodi di MALTEMPO sull’Italia. Le regioni più a rischio

Il maltempo sceglierà ancora una volta la via dell’Italia; lo farà muovendo le fila di una nuova ed intensa perturbazione che entrando sul Mediterraneo formerà una profonda depressione tra il Mar Ligure e la Costa Azzurra nella giornata di domenica, per poi muoversi verso levante nel corso di lunedì. In altre parole, ci sono tutti gli ingredienti per avere piogge intense e abbondanti nevicate sulle Alpi…anzi, in alcuni settori la neve che cadrà potrebbe essere addirittura troppa, così come la pioggia.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nelle ore centrali di domenica 3 marzo:

1 di 1 ‘

Una ferita depressionaria di questo tipo non si vedeva da tempo immemore. Una percussione atlantica “a testa d’ariete” che entrando nel Mediterraneo formerà una depressione in lento movimento verso levante. Prepariamoci quindi ad altre piogge e nevicate in montagna.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di domenica 3 marzo:

1 di 1 ‘

Condizioni di maltempo al nord-ovest con piogge intense specie sulla Liguria centro-occidentale dove non si escludono dissesti idrogeologici. Abbondanti nevicate su tutta la chiostra alpina, in modo particolare tra alto Piemonte, Val d’Aosta ed Alpi Cozie oltre i 1100-1200 metri. Quantitativi superiori al metro oltre i 1500 metri. Neve anche sull’appennino Ligure, ma solo oltre i 1400-1500 metri.

Nel corso della giornata fenomeni in estensione a quasi tutto il nord-est, Toscana, Umbria occidentale, Lazio e Sardegna dove arriveranno rovesci in progressiva intensificazione. Sul resto d’Italia condizioni di variabilità con clima ventoso, mite, ma con scarsi fenomeni. Attenzione ai forti venti di Scirocco sui mari di ponente che si prevedono in condizioni non ottimali alla navigazione.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di lunedi 4 marzo:

1 di 1 ‘

Rovesci intensi sul Tirreno e la Sardegna, localmente accompagnati da grandine e vento forte. Quota neve in calo fino a 1100-1300 metri. Maltempo anche nel nord della Sicilia e sulla Calabria Tirrenica. Piogge moderate al nord con neve oltre i 1200-1400 metri, più asciutto solo su Liguria e Toscana. Ventoso, mari in cattive condizioni e temperature in calo.