Meteo: alta pressione ma senza esagerare, ecco altra pioggia

È decisamente una mattinata molto fredda da nord a sud grazie al consolidamento del freddo artico anche alle basse quote, arrivato all’apice proprio all’alba. Le temperature sono scese diffusamente sotto lo zero al nord e nelle zone interne del centro, mentre al sud si registrano minime anche inferiori ai 5°C nelle zone interne.

Ora l’irruzione fredda si allontanerà rapidamente verso est, sotto la spinta dell’anticiclone pronto a riconquistare l’Italia per qualche giorno. L’alta pressione, tuttavia, porterà le immancabili nubi basse al nord e sul medio-alto Tirreno, già da domani, rendendo il tempo grigio e uggioso.

Insomma non avremo davvero bel tempo: solo sul medio-basso Adriatico e l’arco ionico avremo una prevalenza di cielo sereno nei prossimi 3-4 giorni, mentre sul resto d’Italia prevarranno le nubi basse e localmente anche le nebbie in Val Padana. Già domani avremo una vasta distesa di nubi basse in Val Padana, pronte a bloccare totalmente i raggi del Sole.

Inoltre arriveranno anche altre piogge! In particolare da lunedì a giovedì le correnti da sud-ovest diverranno molto più umide, causando una maggior condensa a ridosso delle coste tirreniche, delle colline e dei monti. Ciò sarà responsabile di piogge deboli/moderate su Liguria, Toscana, Lazio e Campania, oltre che su Lombardia, Emilia, Veneto e Friuli. Insomma, occorrerà l’ombrello anche in questo apparente periodo “stabile”.