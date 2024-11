Possibile freddo e maltempo tra il 29 e 30 novembre?

L’alta pressione è pronta a riprendere il controllo del meteo in Italia e nel Mediterraneo, ma a quanto pare solo per pochi giorni. Le ultimissime simulazioni del modello americano GFS mostrano un nuovo presunto guasto del tempo sul finale di Novembre, ad opera di una massa d’aria fredda in discesa dal centro Europa.

I cieli grigi dei prossimi giorni tipici dell’alta pressione, che riguarderanno soprattutto il centro-nord (leggi qui) potrebbero improvvisamente far spazio ad aria più fredda e instabile responsabile di piogge diffuse, qualche temporale e nevicate in montagna.

Il nucleo freddo in alta quota potrebbe generare una depressione sull’alto Tirreno, in spostamento sul resto del centro Italia e forse successivamente anche al Sud. Tale depressione favorirebbe quindi piogge sparse sul centro Italia e parte del sud, mentre fenomeni più isolati potrebbero riguardare anche il nord (specie il nord-est).

L’aria fredda in quota garantirebbe un cospicuo calo termico su tutta Italia, con valori che si porterebbero al di sotto delle medie del periodo di 2-3°C. Insomma sarebbe a tutti gli effetti un peggioramento di stampo invernale, con potenziali nevicate a quote basse soprattutto lungo l’Appennino.

Tuttavia dobbiamo specificare che si tratta di una tendenza a lungo termine al momento ipotizzata solo dall’emissione ufficiale del modello GFS, che però insiste da qualche run su questa tendenza. Precisiamo che la probabilità circa l’arrivo di questa ondata di maltempo resta ancora medio-bassa poichè al momento non è supportata da altri modelli.

Sarà necessario attendere qualche altro giorno prima di avere un quadro più chiaro e affidabile della situazione.