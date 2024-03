MALTEMPO: TREGUA, ma non per tutti! Tornerà di prepotenza nel week-end

La situazione meteorologica a scala italica si mantiene estremamente dinamica ed interessante. Vediamo subito l’immagine satellitare in movimento per capire cosa sta succedendo sulle nostre teste:

Perturbazione che va…perturbazione che viene. Le regioni meridionali e il versante adriatico sono interessati dalla retroguardia della perturbazione giunta ieri in Italia. C’è un breve intervallo con cielo sereno, ma dalla Spagna già si affaccia un nuovo fronte che inizierà ad agire sul nord-ovest e sulla Sardegna a partire dal pomeriggio di domani. Una seconda perturbazione, non ancora visibile dal satellite, interesserà l’Italia nella giornata di domenica.

Facciamo ora un passo indietro. Questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 7 di domani mattina, venerdi 8 marzo:

Come anticipato, si tratterà di una “tregua armata” con rovesci ancora possibili tra la Sicilia, la Calabria e lungo il versante adriatico. Qualche rovescio nell’arco della giornata è possibile anche al nord-est, per il resto non dovrebbe piovere con il cielo che si presenterà nel complesso azzurro.

Il quadro termico risentirà del maggiore soleggiamento. Ecco la mappa delle temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Valori nel complesso freschi, ma gradevoli su tutta l’Italia. Un po’ freddo nelle aree interne dell’Italia centro-meridionale. Punte di 17° su Sardegna meridionale ed in Sicilia.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco dell’intera giornata di domani, venerdi 8 marzo:

Al mattino avremo solo un aumento della nuvolosità sui settori di ponente, ma il tempo sarà ancora asciutto. Nel pomeriggio ed in serata nuovo peggioramento a partire dal nord-ovest e dalla Sardegna con precipitazioni in estensione al medio versante tirrenico ed al nord-est nella successiva notte. Quota neve sui 700-800 metri al nord-ovest, localmente a quote inferiori nelle vallate strette soggette ad omeotermia e nei rovesci più intensi.