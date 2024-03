INSONNIA ostinata? Prova con i video più rilassanti tra pioggia battente, temporali e nevicate: da non credere! (VIDEO)

E poi dicono che addormentarsi sul divano è la cosa peggiore per chi pensa di farne un sonno unico sino al mattino. Può darsi che dormire una mezzoretta sul divano di casa faccia realmente male se poi andate a letto e cominciate a tormentarvi con tutti i pensieri negativi della giornata.

Se invece vi addormentate con la soave melodia della pioggia battente, condita con tuoni e fulmini e magari una bella tempesta di vento, dormirete beatamente per ore. E’ l’effetto relax generato dalla comfort zone di una delle situazioni meteo che avete sempre sognato e che ora per puro incanto si concretizza anche se solo virtualmente.

Provate ad esempio con questa meraviglia:

I pensieri si confondono e pensate solo alla pioggia temporalesca che cade scrosciante senza fermarsi mai ed impedendovi di stressarvi con tutti i problemi che vi affliggono e Dio solo sa quanti ne abbiamo tutti.

E se proprio la pioggia non vi piace provate con la bufera di neve osservata all’interno di una baita con il caminetto acceso, è una vera fuga dalla realtà:

Ce ne sono naturalmente un’infinità con paesaggi visitati con i droni, scene di natura di tutti i tipi ma noi per restare in tema meteo, vi proponiamo per finire questa bella bufera di neve, fate dei tentativi e diteci com’è andata, a noi funziona alla grande!