Dopo tanta pioggia e neve ecco quando arriverà la PAUSA tiepida

Dopo due settimane di continue ondate di maltempo che hanno portato piogge in diverse nostre regioni, come al Nord e lungo il versante tirrenico, l’attenzione si sposta inevitabilmente al prosieguo di marzo e anche alla speranza di qualche giorno di stabilità e di tregua che, quantomeno, potrebbe permettere ai terreni di assorbire adeguatamente le abbondanti piogge arrivate in questo improvviso risveglio dell’autunno sul finire dell’inverno.

Ebbene, i centri di calcolo prevedono una tregua del maltempo in arrivo proprio a ridosso di metà marzo, dopo l’ennesima ondata di maltempo che andrà in scena questo fine settimana. Ricordiamo infatti che tra venerdì sera, sabato e domenica, gran parte d’Italia farà i conti con un’altra depressione proveniente da ovest che approfondirà un ciclone all’interno del Mar Tirreno, il quale dispenserà tanta pioggia e forti nevicate in montagna, soprattutto sulle Alpi. Questa depressione, particolarmente insistente ed estesa, porterà tanta pioggia anche all’avvio della nuova settimana, soprattutto nella giornata di lunedì, dopodiché comincerà pian piano a perdere forza grazie alla spinta dell’alta pressione che, entro le prime ore di mercoledì, allontanerà il maltempo da ogni angolo d’Italia.

Dunque, a partire da mercoledì 13 marzo, l’alta pressione tornerà a riaffacciarsi sulla nostra penisola, garantendo qualche giornata di stabilità e anche clima più gradevole nelle ore diurne. Ora ci troviamo al termine dell’inverno astronomico; di conseguenza, il sole diventa sempre più alto sull’orizzonte e le giornate, pertanto, risultano sempre più assolate e gradevoli. Infatti, le temperature massime previste per il 15 marzo mostrano punte di 17-18 °C su gran parte della nostra penisola, dalla Val Padana all’estremo sud:

Ma quanto durerà questa stabilità e questo anticiclone? Lo schema barico sarà nettamente diverso da quello che ci ha accompagnato per tutto l’inverno e anche per tutto l’autunno. Sarà molto complicato ritrovarci a fare i conti con anticicloni invadenti e persistenti per tante settimane consecutive; pertanto, potremmo imbatterci in qualche giorno di stabilità e clima gradevole, poi però nuovamente interrotti dalle perturbazioni atlantiche. Infatti, secondo gli ultimi aggiornamenti dei centri di calcolo, pare proprio che tra il 18 e il 20 marzo potrebbero arrivare altre perturbazioni dall’Atlantico, portatrici di piogge, locali temporali e nevicate in montagna.