MALTEMPO in dirittura d’arrivo, pioggia e NEVE su alcune regioni

Il tempo è pronto a peggiorare su tante nostre regioni, proprio ad un passo dall’Epifania. La lunga fase di stabilità e di alta pressione che ci accompagna da metà dicembre sta bruscamente per interrompersi, grazie all’arrivo di una perturbazione atlantica molto ben organizzata: sarà proprio lei a riportare la pioggia e la neve lungo la nostra penisola, ponendo fine all’esagerata stabilità e alle anomalie termiche che registriamo ormai quotidianamente da settimane.

Il fronte caldo di questa perturbazione attraverserà il nord nel corso di venerdì 5 gennaio, garantendo una discreta distribuzione di piogge ed anche fiocchi di neve a quote medio-alte. In questa prima fase del peggioramento sarà solo il nord Italia a ricevere le precipitazioni più significative ed in particolare la Liguria dove potrebbero scendere fino a 60-80 mm di pioggia.

Nel frattempo le nubi aumenteranno anche su centro e sud, mentre i venti di scirocco saranno ancora responsabili di temperature generalmente gradevoli (sul Meridione). Al nord Italia ed in particolare sul nord-ovest avremo un deciso calo termico, che sarà fondamentale per il ritorno della neve in montagna. Dove oggi splende il Sole, domani tornerà la tanto attesa e indispensabile neve: i fiocchi bianchi dovrebbero scendere fin sui 600-800 metri sul Piemonte occidentale e cuneese, a quote un po’ più alte su Liguria centrale e arco alpino.

Tra pomeriggio e sera le piogge proveranno ad estendersi sulla Toscana, ma sarà l’Epifania a portare il maltempo su buona parte del centro e del sud, come in una classica perturbazione autunnale.