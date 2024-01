Meteo 15 giorni: evoluzione interessante e prospettive INVERNALI per l’Italia anche a lungo termine

Il cambiamento di configurazione che ci farà assaporare un clima più invernale sull’Italia è ormai alle porte; un cambiamento che vedrà la costruzione di un vasto anticiclone tra la Scandinavia e le Isole Britanniche, proprio laddove è presente una vasta depressione che al momento spara aria mite da ovest sull’Europa centrale e l’Italia. La nostra Penisola vedrà quindi la fine delle correnti miti occidentali, che verranno sostituite da aria decisamente più fredda di matrice orientale soprattutto all’inizio della settimana prossima.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per venerdi 12 gennaio:

Ecco l’alta pressione forte centrata in sede Inglese. Sul suo bordo orientale e meridionale scorreranno correnti più fredde che agiranno sull’Italia e determineranno una situazione più consona al periodo in questione. L’alta pressione, successivamente, farà un tentativo di impadronirsi del Mediterraneo. Secondo le mappe oggi disponibili sembra che questa manovra non vada a buon fine, in quanto stroncata dalle correnti fredde in tempi abbastanza ridotti.

La breve “spanciata” dell’alta pressione sul Mediterraneo dovrebbe concretizzarsi attorno alla fine della settimana prossima. Ecco la media degli scenari del modello americano valida proprio per domenica 14 gennaio:

Si nota un lembo di alta pressione che dovrebbe stabilizzare temporaneamente il tempo sull’Italia, ma con temperature attorno alla media. Notate anche il massimo pressorio che si formerà tra l’Irlanda e l’Islanda, che non darà nessuna garanzia di tenuta all’eventuale anticiclone sul Mediterraneo.

Il piccolo lembo anticiclonico verrà smantellato velocemente da aria fredda di matrice settentrionale ed orientale, che a partire da metà mese potrebbe originare una fase invernale su gran parte della nostra Penisola.

Questa è la media termica degli scenari a 1500 metri attesa in Italia valida per la giornata di lunedi 15 gennaio:

Solo la Sicilia, la Calabria e la Sardegna avranno temperature a 1500 metri di poco superiori allo zero. Il resto d’Italia presenterà valori negativi con punte di -6° alla medesima quota in prossimità dell’arco alpino…il tutto accompagnato da precipitazioni nevose anche a bassa quota.