Meteo 7 giorni: settimana di PIOGGIA su tutta Italia

Dopo oltre settimane di stabilità, nebbie, nubi basse e temperature anomale ecco che il maltempo tornerà a fare la voce grossa sul Mediterraneo. Tutto merito di una vasta e organizzata perturbazione atlantica, pronta a gettarsi sull’Italia da questo venerdì, dove persisterà per tanti giorni consecutivi.

Le prime regioni a ricevere la visita della pioggia (e della neve in alta quota) saranno quelle del nord. Ma sarà solo questione di ore: entro l’Epifania il maltempo si estenderà anche su centro e sud Italia, garantendo precipitazioni molto diffuse e democratiche. La neve finalmente ammanterà le alte quote sia delle Alpi che dell’Appennino.

Il maltempo proseguirà anche nel week-end e ad inizio prossima settimana, soprattutto sulle regioni meridionali e le isole maggiori. Difatti è molto probabile la presenza di fronti stazionari che garantiranno piogge a più riprese ed anche abbastanza persistenti. Inoltre è probabile il ritorno di fiocchi di neve a bassissima quota sulla Val Padana occidentale tra lunedì 8 e martedì 9.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 5 gennaio: peggioramento marcato su tutto il nord. Piogge forti in Liguria, fiocchi di neve sul nord-ovest fino in alta collina. Nubi in aumento altrove ma temperature ancora gradevoli di giorno.

Sabato 6 gennaio: depressione nel mar Tirreno, maltempo diffuso su gran parte d’Italia. Epifania con la neve in montagna, in alta quota. Temperature in generale calo.

Domenica 7 gennaio: tempo perturbato su buona parte della penisola, in particolare su centro e sud Italia. Neve in Appennino oltre 1000-1300 metri.

Lunedì 8 gennaio: rovesci diffusi al sud e isole maggiori, tornano le precipitazioni al nordovest. Possibili fiocchi a bassa quota sul Piemonte. Temperature in calo.

Martedì 9 gennaio: possibile neve fino a quote bassissime al nordovest (da confermare). Instabilità frequente al sud, isole maggiori e medio Tirreno.

Mercoledì 10 gennaio: insiste l’instabilità specie al sud. Più variabile altrove.

Giovedì 11 gennaio: abbastanza stabile al mattino, possibile nuovo peggioramento dalla sera sulle regioni tirreniche.

