L’assalto dell’anticiclone e del caldo dal 13: sarà decisivo?

L’anticiclone subtropicale, in progressiva espansione da sabato 13 giugno, tenderà a consolidarsi sull’Italia portando tempo stabile e temperature estive, ma non riuscirà subito a chiudere del tutto il corridoio di aria più fresca proveniente da nord. Fino a lunedì 15, infatti, il flusso settentrionale continuerà a scorrere lungo il bordo orientale della struttura anticiclonica, favorendo instabilità pomeridiana soprattutto lungo la dorsale appenninica del Centro‑Sud, dove si potranno sviluppare temporali localmente intensi e accompagnati da raffiche di vento, come vediamo in questa mappa relativa alle precipitazioni previste per il pomeriggio di lunedì 15 dal modello ICON su base grafica Meteologix:

Sul piano termico, il caldo sarà diffuso ma contenuto: le massime difficilmente supereranno i 33‑34°C, grazie alla ventilazione settentrionale che manterrà l’atmosfera più asciutta e gradevole. Le regioni tirreniche e il Nord‑Ovest godranno di giornate pienamente soleggiate, mentre il versante adriatico e l’interno peninsulare vedranno nuvole cumuliformi e rovesci sparsi nelle ore centrali.

Ecco una mappa termica al suolo che mette a fuoco la situazione di lunedì 15 nelle ore più calde secondo il modello ICON su base grafica Meteologix:

Da martedì 16 l’anticiclone si farà più deciso, estendendo la sua protezione anche alle regioni adriatiche e riducendo progressivamente l’instabilità. Il campo barico risulterà più compatto e la circolazione da nord verrà attenuata, con conseguente rialzo termico generalizzato e clima pienamente estivo su tutto il Paese.

Tuttavia, la stabilità non sarà assoluta: da giovedì 18 giugno, le elaborazioni modellistiche indicano la possibile infiltrazione di correnti leggermente più instabili da ovest, dirette verso le Alpi e le Prealpi, dove potranno verificarsi temporali pomeridiani o serali con occasionali sconfinamenti sulle alte pianure del Nord. Si tratterà di disturbi marginali, ma sufficienti a ricordare che l’anticiclone non è ancora nella sua fase di massima potenza.

Sintesi finale

Tendenza: anticiclone in affermazione dal 13 ma non invincibile, con residui margini per l’instabilità pomeridiana.

Fino al 15 giugno: anticiclone in espansione, ma con corridoio da nord e temporali appenninici.

Temperature: calde ma non eccessive, punte di 33‑34°C.

Dal 16 al 17: stabilità più diffusa e clima pienamente estivo.

Dal 18 giugno: lievi infiltrazioni instabili da ovest su Alpi e Prealpi con accentuazione della tendenza temporalesca.