Una massa d’aria GELIDA ESTREMA si muoverà sull’Europa tra il 12 e il 15 gennaio, ci colpirà?

La massa gelida potenzialmente più fredda dell’inverno investirà tutta l’Europa orientale tra venerdì 12 e domenica 14 gennaio. Alcune emissioni prevedono che in parte questo gelo estremo (-28°C a 1500m) possa parzialmente invadere anche il nostro Paese, come avete visto nella mappa di apertura.

Altre invece vedono la colata fuggire verso l’est europeo senza incidere in maniera significativa sul tempo del Mediterraneo. Risultato? Una situazione di assoluta incertezza proprio per il Mediterraneo ma con la consapevolezza che il GELO ESTREMO si piazzerà a due passi da noi!

Le incertezze passano dal posizionamento degli anticicloni, dal possibile ripristino della corrente da ovest, che spazzerebbe via il freddo in pochi giorni da tutto il Continente, dall’effettivo obiettivo delle colate artiche, che potrebbero essere DUE entro la metà del mese.

Il modello europeo infatti ritiene quella di venerdì 12 molto marginale per il Mediterraneo e l’Italia e invece attribuisce molta importanza a quella di domenica 14 gennaio, come vediamo qui sotto, ma con risvolti più tardo autunnali che invernali per il centro-sud, mentre al nord la presenza di aria comunque fredda garantirebbe la classica nevicata di addolcimento:

Lo vediamo in questa mappa dei fenomeni previsti proprio per la mattinata di domenica 14 gennaio, sempre dal modello europeo:

La situazione è comunque in grande divenire e un altro stratwarming in stratosfera potrebbe ulteriormente complicare le cose, seguite pertanto gli aggiornamenti con grande attenzione! La seconda decade di gennaio è ancora tutta da interpretare, anche se finalmente si vedrà l’inverno in azione.