TEMPORALI e GRANDINATE: attenzione nelle prossime ore su questi settori!

L’alta pressione delle Azzorre si mantiene ben salda sul Mediterraneo, mentre sull’Europa centro-settentrionale si mantiene attivo un flusso occidentale instabile che in queste ore sta pilotando una coppia di perturbazioni più attive oltre le Alpi. Nelle prossime ore anche parte delle regioni settentrionali risentiranno di questi passaggi, con alcuni temporali che a tratti potrebbero essere intensi ed accompagnati dalla grandine.

Vediamo come si presenta la situazione meteorologica a scala europea attraverso l’immagine satellitare delle 7.30 di martedì 9 giugno:

Dicevamo della coppia di perturbazioni che sta transitando a nord dell’arco alpino: la prima sta determinando qualche rovescio sul nord-est; la seconda si appoggerà alla chiostra alpina nell’arco della giornata odierna, incentivando l’instabilità tra il pomeriggio, la sera e la prossima notte sui settori dell’Italia settentrionale posti a nord del Po, con manifestazioni temporalesche localmente accompagnate dalla grandine.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 14 di martedì 9 giugno secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Al centro, al sud e sulle Isole bel tempo. Tempo soleggiato anche sui settori del settentrione posti a sud del Po a parte nubi basse sulla Liguria senza conseguenze. Rovesci e qualche colpo di tuono si attiveranno soprattutto dopo il mezzogiorno tra l’alto Piemonte, l’alta Lombardia ed il Triveneto, ma con basso rischio di sconfinamenti in pianura.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra le 14 di martedì 9 e le 2 su mercoledi 10 giugno secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

POMERIGGIO: rischio di rovesci o temporali lungo tutta la chiostra alpina ad eccezione delle Alpi Liguri e Marittime. Fenomeni localmente accompagnati da grandine tra l’alta Lombardia, il Veneto settentrionale, il Trentino Alto Adige ed il Friuli; basso il rischio di sconfinamenti in pianura. Qualche piovasco non si esclude anche nelle aree interne della Lucania, ma in cessazione prima del tramonto, per il resto soleggiato.

SERA-NOTTE: sconfinamento dei temporali verso le zone di pianura poste a nord del Po tra est Piemonte, Lombardia e Veneto, con fenomeni anche intensi ed accompagnati da grandinate. Parziale allentamento dei temporali lungo le montagne. A sud del Po tempo stabile, a parte nubi basse e marino sulla Liguria, ma con assenza di fenomeni (lampi verso nord visibili). Sul resto d’Italia la sera-notte sarà invece stellata. Temperature senza apprezzabili variazioni, con caldo moderato specie nelle aree interne del centro e del meridione.