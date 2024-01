CAMBIA TUTTO: arriva una forte perturbazione con PIOGGE e NEVICATE

Il tempo sull’Italia sta cambiando, anzi, su alcune regioni è già cambiato dopo l’eccezionale giornata mite di ieri. Sta piovendo in questo momento tra la Liguria, il basso Piemonte e la Lombardia, ma è solo l’antipasto dell‘intensa e complessa perturbazione che andiamo ad osservare dall’ultima immagine satellitare di questa mattina:

Questa volta non si tratterà della solita veloce perturbazione con guasti relativi. Il complesso sistema perturbato entrerà deciso sul Mediterraneo e darà origine ad una depressione che successivamente attirerà aria fredda dall’est europeo ad iniziare dalla giornata di domenica 7 gennaio.

Andiamo però con ordine. La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, sabato 6 gennaio:

Al nord tempo perturbato con piogge anche intense specie su Liguria e fascia prealpina centrale ed orientale. Quota neve in calo nel corso della giornata fino a 300-350 metri sul basso Piemonte. Neve abbondante su tutto l’arco alpino sopra i 700-900 metri sulla parte occidentale e 1200-1300 metri sulle Prealpi centro-orientali, più bassa la quota neve nei settori più interni delle Alpi e nelle vallate strette.

Il tempo peggiorerà nel corso della giornata anche sulla Toscana, l’Umbria, l’alto Lazio e la Sardegna occidentale con rovesci di pioggia. Ancora in attesa le restanti regioni, con nubi in aumento, ma senza fenomeni.

Sul fronte termico segnaliamo un marcato calo delle temperature specie al nord-ovest. In alcune aree si perderanno anche 12-13° rispetto a ieri. Ecco la mappa dei valori termici riferita alle ore 14 di oggi pomeriggio:

Al nord-ovest valori anche sotto i 5°! Calo termico sensibile comunque su tutto il nord, con valori ovunque sotto i 10°. Sul resto d’Italia ancora tanta mitezza e punte di 18-20° sulle Isole e al meridione.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di domani, sabato 6 gennaio:

Fenomeni in spostamento al nord-est e al centro dove avremo rovesci intensi e nevicate sull’arco alpino orientale oltre gli 800-900 metri. Tempo instabile anche sul resto d’Italia con rovesci o temporali tra la Sardegna, la Sicilia e il meridione. Temperature in calo ovunque, ma ancora niente freddo, in aumento solo al nord-ovest.

