MALTEMPO con rovesci e grandinate sull’Italia…e non è finita!

L’ingresso di aria molto fredda in quota nella serata di ieri sulla verticale del nord-ovest (fino a -30° a 5000 metri) ha determinato fenomeni temporaleschi accompagnati da grandine e neve tonda anche a bassissima quota, con imbiancamenti fino alle aree pianeggianti del Piemonte e della Liguria. Al momento il nocciolo freddo si trova posizionato sulla verticale della Lombardia e della Liguria, dove sta determinando ulteriori rovesci anche a sfondo grandinigeno, ma vediamo l’animazione satellitare delle ultime ore:

Le nubi fanno perno attorno ad un punto situato grossomodo sul Levante Ligure. Rovesci temporaleschi interessano gran parte della Lombardia, mentre sull’Appennino Ligure sta nevicando sopra i 700 metri. Nel corso della giornata il nucleo instabile si muoverà verso sud-est, attenuandosi, determinando un intensificazione delle condizioni instabili al centro ed un allentamento dei fenomeni al nord ad iniziare da ovest.

La giornata di domani, giovedi 7 marzo, si annuncia di tregua per il nord e gran parte del centro, mentre il fine settimana verrà funestato da altre due perturbazioni con maltempo su molte aree della Penisola.

Andiamo con ordine perchè come vedete c’è molta carne al fuoco anche stamattina. La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, giovedi 7 marzo:

Al nord inizialmente instabile con rischio di piogge, rovesci, grandinate e neve oltre i 700-800 metri. Nell’arco della giornata tendenza ad attenuazione delle precipitazioni sul nord-ovest e comparsa di qualche schiarita. Sul nord-est i fenomeni, seppure a macchia di leopardo, si attenueranno solo in serata.

Al centro instabilità in aumento nel corso della giornata con rovesci anche grandinigeni e nevosi oltre 800-1000 metri in Appennino; i fenomeni tenderanno ad estendersi fino alla Campania, la Calabria Tirrenica e la Sardegna, mentre sul resto del meridione il tempo resterà asciutto.

Quadro termico in contrazione al passaggio del nucleo freddo. Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Freddo nelle aree interne del centro e temperature comunque in calo su tutto il centro-nord. Valori miti solo al sud con punte di 17-18° tra Puglia e Lucania.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di domani, giovedi 7 marzo:

Giornata di tregua al nord, sul Tirreno e sulla Sardegna a parte piovaschi al nord-est. Piovaschi e rovesci interesseranno invece il meridione ed il versante adriatico, in attenuazione poi in serata. Temperature in aumento al nord e al centro, in calo al sud e lungo il versante adriatico.