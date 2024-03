PIOGGE e NEVICATE molto abbondanti nel fine settimana su mezza Italia, poi…

Due grosse perturbazioni transiteranno sull’Italia settentrionale e centrale tra sabato e domenica, coinvolgendo in parte anche il sud nella giornata di lunedì 11 marzo e determinando precipitazioni spesso abbondanti, a carattere nevoso sulle Alpi tra i 700 e i 1300m e sull’Appennino mediamente oltre i 1200-1500m, salvo sull’Appennino ligure dove il limite risulterà simile a quello alpino.

Ecco il vortice che andrà a provocare questo disastroso week-end:

Ed ecco i passaggi, cominciando da sabato 9 marzo, qui la mappa è centrata per le prime ore del mattino, poi i fenomeni tenderanno a traslare rapidamente verso levante, saltando solo l’estremo sud.

Domenica 10 invece le precipitazioni appaiono ancora più sorprendenti e copiose, soprattutto sui versanti tirrenici e sul nord-ovest:

Vediamo l’accumulo riassuntivo dei fenomeni attesi sino alle 18 di domenica 10 marzo:

Sulle Alpi l’apporto nevoso potrà raggiungere il metro di neve fresca aggiuntiva attorno ai 1600m e alle quote superiori, come mostra in maniera abbastanza lampante la mappa degli accumuli nevosi:

E poi? E poi finalmente entro mercoledì 13 ci sarà un intervallo (probabilmente non troppo lungo) più soleggiato, stabile e mite, di chiaro stampo primaverile, come mostra questa mappa, che ci segnala il ritorno dell’anticiclone, anche se non particolarmente estesa a tutto il Paese (disturbi persisteranno al sud, specie sul basso Adriatico).