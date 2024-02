La riscossa dell’INVERNO è imminente: perturbazioni a raffica con PIOGGIA e NEVE dal 22 febbraio a fine mese!

La riscossa dell’inverno cova ai fianchi di un un anticiclone mostruoso, che verrà chirurgicamente aggirato e bypassato. Ci si aspetta dunque un affondo perturbato reiterato, che potrebbe concludersi con l’approfondimento di una depressione nel cuore del Mediterraneo, che rinnoverebbe il maltempo, richiamerebbe aria fredda e porterebbe la neve in Appennino.

Le mappe parlano chiaro: dal tardo pomeriggio del 22 febbraio arriverà il primo affondo:

Il secondo affondo giungerebbe nel fine settimana 24-25 febbraio e sarebbe accompagnato da aria decisamente più fredda, anche se la dinamica del passaggio è ancora da dettagliare meglio. C’è chi la vede più incisiva, chi meno, questa la visione del modello americano, favorevole a nevicate anche a quote basse (prevalentemente collinari)

Il modello europeo in seguito a questo secondo passaggio vedrebbe poi la saccatura evolvere in una circolazione depressionaria posizionata proprio sulle regioni centrali italiane, con richiamo di aria ulteriormente fredda di origine polare marittima:

Questa depressione potrebbe fungere da richiamo per altri nuclei in discesa dal nord Europa. In pratica si innescherebbe una circolazione invernale nord-sud con l’anticiclone finalmente confinato ad ovest a portare il suo caldo in pieno Atlantico.

Questa la media degli scenari del modello americano, che peraltro coincide con quello europeo e che ci fa dire che il cambiamento in vista è CONCRETO ormai all’80%:

E quanto alle precipitazioni? La velocità dei fronti andrà a premiare i territori con l’orografia più esposte alle correnti umide in arrivo da ovest, come si vede da questa mappa (Sardegna, medio Tirreno, centro-est Alpi, est Liguria, alta Toscana ma cambieranno ancora):

E quanto alle nevicate vediamo un raffronto tra il modello europeo e quello americano, gli accumuli saranno generosi, inizialmente sulle Alpi, poi anche in Appennino e finalmente a quote degne di una stagione invernale (notate nella seconda mappa gli accumuli a bassa quota su Toscana, Lazio, Sardegna, addirittura non vengono esclusi temporali di neve a Roma) inutile però dettagliare oltre stante la distanza temporale, seguite gli aggiornamenti:

Intanto un inquinamento altissimo attanaglia tutta la Pianura Padana, in particolare l’area di Milano: