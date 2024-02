Possibili affondi di ARIA ARTICA marittima, con neve a quote basse

Aria artica marittima che potrebbe progressivamente spingersi sino a sfondare sul Mediterraneo centrale negli ultimi giorni di febbraio restituendoci l’inverno perduto. Guardate che affondi propone infatti il modello americano.

Sarebbe un bel colpo dapprima per le Alpi, poi soprattutto per la dorsale appenninica, che farebbe il pieno di neve sino alle basse quote, favorendo l’attività sciistica almeno sino a Pasqua, dopo la crisi di questo terribile inverno:

Notate infatti come penetrerebbe questo vortice depressionario nell’area mediterranea:

Qui ci sono varie opzioni da classica tempesta di fine inverno, che vi mostriamo per farvi comprendere come gli scambi meridiani di calore possano ancora compiere il “miracolo” di far vivere episodi di maltempo invernale:

Non perdetevi dunque tutti gli aggiornamenti su questa offensiva invernale in zona Cesarini.