Meteo 7 giorni: pronti per la settimana della svolta!

Siamo alle porte di una settimana importante per le sorti meteo di Febbraio e di quest’ultimo scorcio dell’inverno meteorologico. L’anticiclone, ora protagonista su tutta Italia, ha ormai le ore contate ed è pronto a farsi da parte per un periodo abbastanza prolungato. Questa è decisamente la notizia più importante del momento, considerando che siamo sempre più abituati a brevissimi periodi di instabilità e lunghissimi periodi di stabilità e temperature oltre le medie.

Il tempo comincerà a peggiorare a inizio settimana, con l’arrivo di un debole fronte dall’Atlantico. In questo caso avremo piogge sparse su centro e sud tra lunedì e martedì.

Il maltempo entrerà nel vivo a partire da giovedì e almeno fino al termine della settimana, periodo in cui ci aspettiamo il transito di almeno due perturbazioni nord-atlantiche, con aria via via sempre più fredda. Saranno loro a riportare la neve in grandi quantità sulle nostre montagne, specie sulle Alpi.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 19 febbraio: addensamenti e piogge sparse in arrivo sulle regioni centrali, stabile al sud e ancora temperature fuori stagione.

Martedì 20 febbraio: depressione molto veloce nel Tirreno. Piogge sparse al sud Italia, mentre migliora sulle regioni centrali. Stabile al nord.

Mercoledì 21 febbraio: generalmente stabile su gran parte d’Italia. Ma sarà solo una breve tregua.

Giovedì 22 febbraio: nubi in aumento al nord, tornano anche piogge sparse specie su alto Piemonte, Lombardia, Liguria. Stabile al sud e temperature in aumento.

Venerdì 23 febbraio: possibile forte maltempo al nord, con piogge molto forti a ridosso dei monti e tanta neve in alta quota. Scirocco al sud.

Sabato 24 febbraio: maltempo diffuso al centro e al sud, specie sul lato tirrenico. Temperature in calo ovunque. Nevicate abbondanti in alta montagna.

Domenica 25 febbraio: altra perturbazione da ovest, nuovo peggioramento marcato al nord e sul medio-alto Tirreno. Forti nevicate in montagna al nord.

